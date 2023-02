Borussia in Berlin Das Olympiastadion – Sehnsuchtsort und ein Weg nach Europa

Borussia hat eine üppige Fan-Gemeinde in Berlin, Spiele in der Hauptstadt haben daher immer ein gutes Maß an Heim-Gefühl für die Gladbacher. Choreografien wie die, die ein Berliner Autoschild mit der Aufschrift „B - MG 1900“ zeigte, sind legendär. Zuletzt jedoch war das Olympiastadion kein Wohlfühlort für die rheinischen Fußballer. Viermal in Serie blieben sie sieglos, zwei Remis gab es und zwei Niederlagen, vergangene Saison ein ärgerliches 0:1 nach einer maximal mäßigen Leistung.