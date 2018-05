Früherer Borussia-Profi erinnert sich: Peter Wynhoff und das „Wunder von Wolfsburg“

Mönchengladbach Vor 20 Jahren hatte Peter Wynhoff maßgeblichen Anteil am „Wunder von Wolfsburg“. Durch den Sieg in Niedersachsen schaffte Borussia damals den Klassenerhalt. Heute macht Wynhoff seine Tore für Borussias Traditionsteam.

Gegen den VfL Wolfsburg hat er nur ein Tor erzielt. Doch war das ein sehr wichtiges. Am 9. Mai 1998, also vor genau 20 Jahren, schob er nach der Vorarbeit Marcel Ketelaers den Ball zum 2:0 ins Wolfsburger Netz. Zuvor hatte Stefan Effenberg das 1:0 für Gladbach besorgt (13.). Wynhoffs Einschuss war der letzte des Tages, mit dem 2:0-Sieg tat Borussia das Ihre und weil auch die Konkurrenz mitspielte, trug Wynhoff mit seinem vierten Saisontor maßgeblich zum „Wunder von Wolfsburg“ bei.

„Es ist damals alles für uns gelaufen, dazu gehörte natürlich auch Glück“, sagt Wynhoff, der seinen Treffer noch genau vor Augen hat: „Ketelaer spielt den Ball quer, ich schiebe ihn in die kurze Ecke“, berichtet er aus seiner Erinnerung an die 35. Minute des Abstiegs-Endspiels. Den Wynhoff-Haken gab es nicht in dem Moment, er arbeitete schmucklos, aber effizient.

Adam Cichon traf noch für die Weisweiler Elf und Oliver Neuville, der von 2004 bis 2010 für Gladbach Spielte und heute Co-Trainer der U19 Borussias ist. Der Ex-Stürmer war am „Wunder von Wolfsburg“ indirekt beteiligt, ebenso wie Ewald Lienen, Ex-Spieler und -Trainer in Gladbach sowie ebenfalls Mitglied des Traditionsteams. Lienen war vor 20 Jahren Trainer von Hansa Rostock, Neuville Torjäger an der Ostsee. Sein zwischenzeitliches 1:1 nur 13 Sekunden nach der Führung des Borussia-Konkurrenten Karlsruher SC war wohl die Basis für den 4:2-Erfolg der Rostocker, zu dem Neuville später noch die Vorlage zum 4:1 beitrug. Der Hansa-Erfolg war nötig, um den Sieg der Gladbacher in Wolfsburg so wertvoll zu machen.