Kostenpflichtiger Inhalt: Ohne Ball kein schönes Spiel bei Borussia : Guardiola ist nur beim Wein gönnerhaft

Mönchengladbach Borussia hatte beim 0:2 gegen Man City viel fußballerische Qualität auf dem Platz, konnte diese aber nicht in Szene setzen. 40 Prozent Ballbesitz fühlten sich so an wie 15 oder 20.