Ernüchternde Saison-Bilanz Patrick Herrmanns Zeit als Borussia-Profi nähert sich dem Ende

Patrick Herrmann könnte sich an den vergangenen beiden Bundesliga-Spieltagen etwas in die Vorjahre zurückversetzt gefühlt haben. Gegen die TSG Hoffenheim und Union Berlin kam der Offensivspieler jeweils als Joker in die Partie. Doch was für Herrmann in den vergangenen Saisons Usus war, ist seit dieser Saison die Ausnahme, denn der Einsatz in Berlin war erst Herrmanns dritter in dieser Saison.