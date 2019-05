In der Saison 2016/17 kam Patrick Herrmann auf 18 Einsätze, neun davon von Beginn an. Am 10. Spieltag zog er sich bei seinem Startelf-Debüt beim 0:3 in Berlin einen Syndesmosebandriss zu und fiel wieder lange aus. Bei seinem Comeback im Spiel gegen Freiburg am 4. Februar 2017 erzielte er sein einziges Saisontor. Sein Traum, mit Borussia in der Champions League zu spielen, wurde in dieser Saison wahr: Beim knappen 1:2 gegen den FC Barcelona, beim historischen 2:0 bei Celtic Glasgow und beim 1:1 gegen die Schotten im Rückspiel kam er jeweils zu Kurzeinsätzen.