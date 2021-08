Für Gladbach gegen die Bayern : Patrick Herrmann mit einem beflügelten Jubiläum

Mönchengladbach Patrick Herrmann ist der siebte Borusse mit 300 Einsätzen in der Bundesliga. Das Jubiläum mit einem Tor zu krönen, war möglich, gelang dem 30-Jährigen nicht. Aber Herrmann wirkt unter Adi Hütter beflügelt - und ist schon einen Schritt weiter als vergangene Saison.

Das Jubiläumsspiel endete für Patrick Herrmann in bester Tradition: mit einer roten 7 in der 64. Minute. Als seine Rückennummer auf der Tafel am Spielfeldrand erschien, lag ein intensiver und erfolgreicher Arbeitstag hinter Borussias Flügelspieler.

Die erste halbe Stunde war mit das Auffälligste, was es seit einigen Jahren von Herrmann zu sehen gab: In der vierten Minute zog er mit links ab, als Schiedsrichter Marco Fritz den Borussen einen Vorteil gewährte, und verfehlte knapp das Tor. Zwei Minuten später verlor er nach einem Traumpass von Florian Neuhaus seltsam an Tempo, der Querpass auf Lars Stindl missriet. Doch weitere vier Minuten später wurde Herrmann zum Initiator des 1:0 als Balleroberer und mit starkem Zuspiel auf Stindl. Später war er nach einem Dribbling nur per Foul zu stoppen und brachte den Freistoß selbst gefährlich herein.