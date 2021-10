Plötzlich erster Einwechselspieler : Herrmann hat bei Borussia eine Nische gefunden

Mönchengladbach Den nächsten Frühling seiner Karriere hat Patrick Herrmann vielleicht nicht eingeläutet, aber von Herbst ist bei ihm auch keine Spur. Der Ur-Borusse war zuletzt zweimal Joker Nummer eins auf einer B-Position.

Schlecht läuft die Saison für Herrmann beileibe nicht, obwohl ihn zu Beginn das gleiche Schicksal ereilt hat wie 2020: Damals durfte er nach einer starken Vorbereitung im DFB-Pokal ran, saß zum Bundesliga-Start in Dortmund aber nur auf der Bank. Nun überzeugte er im Sommer auch Hütter, behielt seinen Startelf-Platz sogar am ersten Spieltag gegen den FC Bayern – und flog trotz einer guten Leistung in der nächsten Woche aus der Mannschaft.