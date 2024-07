Borussia-Legende erfolgreich operiert Patrick Herrmann beseitigt die Folgen der Profi-Karriere

Nach Informationen unserer Redaktion wurden bei der OP das hintere Kreuzband und ein Knorpelschaden behandelt, in den vergangenen Monaten hatte Herrmann teils nur noch unter starken schmerzen trainieren können, den Kreuzbandriss hatte er sich einst in der Saison 2015/16 zugezogen, wodurch er große Teile der ersten Gladbacher Champions-League-Saison verpasste. „Ich muss da auch ehrlich zu mir selbst sein und mich fragen, ob mein Körper das noch mitmacht“, hatte Herrmann im Februar in einem Interview mit unserer Redaktion gesagt.