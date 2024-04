„Unvergessen dein Tippkick-Tor“ Fan-Reaktionen zum Karriereende von Patrick Herrmann

Ich weiß er bleibt dem Verein erhalten. Aber er steht für mich für so vieles was @borussia für mich immer ausgemacht hat. Er ist für mich ein Spieler den es so kaum noch gibt und geben wird. Für mich stirbt damit eine Ära . Kein guter Tag für SiSi's kleine Seele😢🖤🤍💚 pic.twitter.com/q24SeasPcZ