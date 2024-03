„Ich kann nicht ohne Borussia“ Warum Herrmann der Pokal so viel bedeutet und wie er die Zukunft plant

Interview | Mönchengladbach · Patrick Herrmann weiß als Saarländer, wie groß die Pokal-Euphorie dort ist. Wir hatten vor dem ersten Anlauf in Saarbrücken mit ihm gesprochen. Was Herrmann über seine Kindheit in Uchtelfangen, einen „verbotenen“ Zweitverein und seine Karrierepläne erzählt hat, ist noch immer aktuell.

12.03.2024 , 11:58 Uhr

Patrick Herrmann war im Juli 2023 mit Borussia Mönchengladbach für ein Testspiel zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)