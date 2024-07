3:0 gegen die USA Gladbachs Koné eine zentrale Figur bei Frankreichs Sieg zum Olympia-Auftakt

Geduld war angesagt in Marseille, mitunter nicht Konés größte Tugend, aber in der U23 des Olympia-Gastgebers hat er die Rolle des Ordnungsstifters auszufüllen. Doch wer Koné bestellt, der bekommt keine „Holding Six“, die 90 Minuten ihre Position hochdiszipliniert hält, wilde Elemente sind nun mal sein Markenzeichen – in der richtigen Dosierung eine echte Waffe. Und so flankte Koné kurz vor der Pause auch vom linken Strafraumeck, seine weiche Hereingabe musste vom US-Keeper entschärft werden.