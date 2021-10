Am 22. Mai 2021 machte Wendt sein letzes Spiel für Gladbach. Beim 4:2 in Bremen kam der 35-Jährige in der 74. Minute aufs Feld, Kapitän Lars Stindl gab ihm die Kapitänsbinde. Zuvor hatte Stindl nach seinem Führungstor Wendts Trikot in die Luft gehalten. Wendt machte in zehn Jahren 305 Pflichtspiele für Gladbach, schoss 19 Tore und bereitete 21 vor.