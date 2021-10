Gladbach-Legende : Oscar Wendt nach Doppelpack für Göteborg gefeiert

Mönchengladbach Oscar Wendt hatte nach seiner Rückkehr in die schwedische Liga eine schwere Zeit. Nachdem er hart kritisiert worden war und verletzt gefehlt hatte, meldete er sich am Sonntag eindrucksvoll zurück.

Auch wer des Schwedischen nicht mächtig ist, kann sich ausmalen, was das Wort „Pangträff“ heißen könnte. Und wer dazu das Video von Oscar Wendts Freistoßtor für IFK Götebörg gegen Örebro sieht, der ahnt noch mehr, was gemeint ist: Aus 20 Metern halbrechter Position schoss Wendt den Ball in den Winkel, andere würden das Verb „hämmern“ benutzen oder ein anderes aus dem Handwerks-Milieu.

Es war das 1:0 kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte legte Wendt tatsächlich noch einen Treffer nach zum entscheidenden 2:0, mit rechts. Für Göteborg , das sich in dieser Saison einiges vorgenommen hatte, war es ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gegen den Vorletzten. Mit 25 Punkten aus 23 Spielen liegt der Traditionsklub nur zwei vor dem Relegationsplatz, sieben Spieltage stehen noch aus.

„Es ist wahrscheinlich sehr lange her, extrem lange her. Wenn wir über den Seniorenbereich sprechen, dann vielleicht nie“, wird Wendt von „Aftonbladet“ zitiert. Es war in der Tat in weit mehr als 500 Profispielen sein erster Doppelpack, nächsten Sonntag wird Borussias ausländischer Spieler mit den meisten Einsätzen 36 Jahre alt. „Es wird jetzt nicht jeden Tag solche Freistöße von mir geben. Im einzigen Testspiel, das ich diesen Sommer gespielt habe, habe ich ein ähnliches Tor geschossen“, sagte Wendt, der erstmals seit 2005 in der ersten Liga seines Heimatlandes traf.