Spielpraxis in der U23 : So entwickelt sich Borussias Talent Oscar Fraulo

Mönchengladbach Oscar Fraulo trainiert bei den Profis und spielt am Wochenende regelmäßig in der U23 von Borussia Mönchengladbach. Wie entwickelt sich der 18-Jährige, der im Sommer aus Dänemark an den Niederrhein gewechselt ist? Dazu haben wir mit U23-Trainer Eugen Polanski gesprochen.