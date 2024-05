„Da muss man andere Ansätze wählen“ Kapitän Omlin nach 0:4-Pleite mit klarer Aufforderung an Borussia

Und auch, was seine eigene Zukunft betrifft, machte Omlin eine Ansage, an einen Wechsel habe er in den vergangenen Monaten nicht gedacht. „Ich habe noch zu wenige Spiele für Borussia gemacht und möchte dieses Konto unbedingt mit Spielen füllen“, sagte der 30-Jährige, für den es nicht einen Hauptgrund für das schlechte Abschneiden in dieser Saison gibt. „Ich weiß nicht, woran es liegt oder an wem – es sind viele Komponenten, die zu so einer Saison führen“, sagte Omlin und schickte eine Aufforderung hinterher: „Wir müssen die Saison abhaken, unsere Schlüsse ziehen und gute Entscheidungen treffen, weil es bald wieder losgeht.“