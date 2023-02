Borussias U23-Keeper Max Brüll profitiert von Gladbachs Torwart-Rochade

Brüll spielt seit der C-Jugend für Borussia, kam in den vergangenen beiden Jahren fünfmal in der Regionalliga zum Einsatz – in dieser Spielzeit schon elfmal. Dabei hat der 20-Jährige einen guten Eindruck hinterlassen: „Er ist sehr präsent, hat auch mit Ball einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Er hat seine Sache so erledigt, wie er es machen sollte“, sagt Polanski.