Borussia war dran Was bei Gladbach-Kandidat Marmoush für Eintracht Frankfurt spricht

Es hätte so gut gepasst: Borussia wird Marcus Thuram verlieren, einen Flügelstümer, der aktuell zum Mittelstürmer umgeschult wird, einen flexiblen Offensiven also. Ein solcher ist auch Omar Marmoush, noch angestellt beim VfL Wolfsburg. Einer, der für besondere Moment gemacht ist, Momente, die dem Borussen-Spiel zu oft fehlen in dieser Saison. Dass er derzeit in Wolfsburg auch als Mittelstürmer vorspielen darf, kommt hinzu. Je breiter ein Spieler aufgestellt, desto besser für Gladbach.