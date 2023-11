Österreich trifft auf Deutschland Wöber gegen die Wahlheimat – ein Spiel mit viel Borussia-Historie

Maximilian Wöber hat ein Heimspiel. Er ist gebürtiger Wiener und in Österreichs Hauptstadt trifft er am Dienstag (20.45 Uhr) mit dem eigenen Nationalteam in einem Testspiel auf Deutschland. Es ist ein Spiel gegen Wöbers Wahlheimat, schließlich arbeitet er aktuell in Deutschland. Das macht es zu etwas Besonderem für Borussias Verteidiger, auch wenn keiner seiner Teamkameraden aus Gladbach zum DFB-Aufgebot gehört.