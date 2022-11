Notencheck zum 4:2 gegen Dortmund : Ein Trio bekommt deutlich bessere Noten von Borussias Fans

Interaktiv Mönchengladbach Die Leser und das Borussia-Reporterteam der Rheinischen Post waren sich einig: Gladbach zeigte beim 4:2 gegen Dortmund eine gute Leistung. Während das Trio mit den besten Noten indes bei den Fans etwas schlechter wegkam, durfte sich vor allem ein Mittelfeldspieler über eine bessere Leser-Note freuen.

Mit einem spektakulären Spiel haben sich die Borussen am Freitagabend in die lange Winterpause verabschiedet. Beim 4:2 überzeugte Daniel Farkes Mannschaft nicht nur das Reporterteam der RP, sondern auch die Fans – was die Gesamtdurchschnittsnoten zeigten: Bei uns ergab sich in der Einzelkritik eine 2,47, bei den Lesern eine 2,36.