Notencheck nach 0:3 in Leipzig Borussias Fans strafen vor allem zwei Offensivspieler ab

Borussia kassierte am Samstag mit dem 0:3 bei RB Leipzig die dritte klare Auswärtsniederlage in Folge. Dass die Leistung hingegen besser war besser als jüngst in Mainz (0:4) und bei der Hertha (1:4), machte sich auch in unserer Einzelkritik bemerkbar: In der Gesamtbenotung kamen die Gladbacher bei uns auf eine 3,9. Dem schlossen sich nun die Leser an und vergaben im Durchschnitt eine 3,88. In der Bewertung der einzelnen Profis gab es jedoch einige Unterschiede.