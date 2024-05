Noten zum Spiel VfB Stuttgart - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Julian Weigl bekam Undav nicht so in den Griff wie im Hinspiel. Gerade, als Seoane ihm defensiv Reitz an die Seite stellen wollte, entwischte Guirassy den beiden und machte das zweite Tor. Weigl hatte vor der Pause dann seine größte Chance aus dem Spiel heraus in der ganzen Saison – scheiterte an Nübel.