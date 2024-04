Noten zum Spiel Hoffenheim - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Vor dem 1:3 verlor Weigl erst den Ball und wirkte beim Versuch, zu reparieren, als hätte er Betonklötze an den Füßen. Anschließend hätte Seoane seinen Kapitän durchaus erlösen können, doch im Mittelfeld mangelt es gerade an Alternativen. Nächste Woche wird der Trainer eine finden müssen – Weigl sah die zehnte Gelbe Karte in der Schlussphase. Note: 5