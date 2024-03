Noten zum DFB-Pokal Saarbrücken - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Marvin Friedrich begann überraschend links in der Dreierkette. Verteidigte nach vorne vor dem Ausgleich – war beim zweiten Ball aber orientierungslos und fehlte dann hinten, als Borussia beim Ausgleich kurzzeitig in Unterzahl war. Friedrich kam häufig an den Ball, musste aber in der gegnerischen Hälfte froh sein, wenn er ihn zu einem Mitspieler gebracht hatte.