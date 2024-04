Seit Sommer Sportdirektor Borussia dementiert Gerüchte um Schmadtke-Abgang

Auf Nachfrage unserer Redaktion hat Borussia am Freitag mitgeteilt, dass an einem Aus Schmadtkes in Gladbach nichts dran sei, vielmehr wolle man über die Saison hinaus zusammenarbeiten. Schmadtke war im vergangenen Sommer geholt worden, um „die komplexen Arbeiten im Bereich der Kaderplanung, Teamkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit weiterzuentwickeln“ – so lautete die Jobbeschreibung in der offiziellen Mitteilung.