„Beste Entscheidung für alle“ Borussia und Schmadtke beenden die Zusammenarbeit, Zibung ist der Nachfolger

Doch Korell blieb in Gladbach – und die Kaderplanung fiel mehr und mehr raus aus Schmadtkes Aufgabenbereich, der bei seiner Vorstellung noch mit „Kaderplanung, Teamkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ beschrieben worden war. Am Rande des Trainingsplatzes war Schmadtke in der vergangenen Saison häufig als Beobachter zu sehen, bei den Pflichtspielen saß er zudem auf der Bank, im Hintergrund wurde sein Einfluss aber immer geringer.