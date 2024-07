Nach nur einem Jahr Borussia und Sportdirektor Nils Schmadtke gehen getrennte Wege

Schmadtke war im Sommer 2023 vom VfL Wolfsburg gekommen, wo er zuvor drei Jahre lang als Leiter der Scouting-Abteilung arbeitete. In Gladbach wollte er an der Seite von Sportchef Roland Virkus und Kaderplaner Steffen Korell als Sportdirektor mehr Verantwortung übernehmen. Schmadtkes Start bei Borussia fiel mit einer Auszeit Korells zusammen, über den es zwischenzeitlich Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern München gegeben hatte. Doch Korell blieb in Gladbach – und die Kaderplanung fiel mehr und mehr aus Schmadtkes Aufgabenbereich, der bei seiner Vorstellung noch mit „Kaderplanung, Teamkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ beschrieben wurde.