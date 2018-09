Niederlage bei Hertha BSC: Dieter Hecking kritisiert Defensivarbeit

Dieter Hecking reagiert an der Seitenlinie beim Spiel gegen Hertha BSC. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Herthas Plan war gut zu durchschauen - dennoch hat Borussia bei der 2:4-Niederlage in Berlin passende Antworten vermissen lassen. Vor allem das Defensivverhalten missfiel Trainer Dieter Hecking.

Der Trainer des Siegers war gönnerhaft. „Wir dürfen nicht abheben, dürfen aber den Moment genießen“, sagte Pal Dardai. Der Verlierer hingegen wollte das Geschehen schnell abhaken, analysieren und sich dann auf das nächste Spiel konzentrieren. „Es ist gut, dass wir schon am Mittwoch gegen Frankfurt spielen“, gestand Borussias Offensivmann Thorgan Hazard nach dem 2:4 bei Hertha BSC. Sein frühes Elfmeter-Tor zum 1:0 brachte den Gladbachern nicht die nötige Ruhe. Der Grund: „Wir waren im Spiel gegen den Ball zu inkonsequent“, monierte Trainer Dieter Hecking.

Herthas Plan, mit Flanken von außen zu agieren, war schnell erkennbar, doch die Borussen schafften es nicht, darauf angemessen zu reagieren. „Wir hatten schon vor dem 1:0 Glück. Die Probleme lagen aber nicht nur an den Außenverteidigern, sondern daran, dass wir es als Team nicht gut gemacht haben. Unsere Außen haben ihr Spiel sehr offensiv ausgerichtet, deswegen haben wir im Verbund nicht so gut verteidigt haben wie in den Spielen vorher“, sagte Hecking.