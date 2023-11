Sommer-Wechsel des Schweizers platzte Elvedis Verlängerung entpuppt sich als Glücksfall für alle

Nico Elvedi nähert sich wieder der Normalität an. 91 Prozent seiner Pässe kamen beim 4:0 von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg beim Adressaten an – in den vergangenen drei Bundesliga-Spielzeiten war Elvedi mit Werten von über 94 Prozent die Nummer eins in dieser Kategorie in der Bundesliga gewesen. In dieser Saison liegt sein Schnitt aktuell bei knapp 86 Prozent. Da ist einige Luft nach oben für einen wie ihn. Doch er scheint auf dem richtigen Weg zurück in die gewohnten Höhenlagen.