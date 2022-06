Letztes Länderspiel für Borussias Schweizer : Sommer auf der Bank, Elvedi stark, Embolo enttäuschend

Nico Elvedi im Duell mit Pepe: Gegen Portugal machte der Schweizer ein starkes Spiel. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Mönchengladbach Yann Sommer sah beim 1:0 der Schweiz gegen Portugal das nächste Kapitel des Duells seiner möglichen Nachfolger. Warum das für Dortmunds Keeper Gregor Kobel keine gute Nachricht war und wie sich die beiden Gladbacher auf dem Rasen verkauften.

Für Yann Sommer begann der Sommerurlaub auf der Ersatzbank in Genf. Sein 75. Länderspiel wird Borussias Torwart frühestens Ende September in Spanien absolvieren. Am Sonntag sah er seinen Kollegen von der Schweizer Nati dabei zu, wie sie in der Nations League einen wichtigen Sieg gegen Portugal feierten, das entscheidende 1:0 fiel bereits nach 58 Sekunden. Als Seferovic traf, hatte Sommer gerade erst Platz genommen.

Der 33-Jährige, der schon bei der 0:4-Pleite im Hinspiel pausiert hatte, durfte sich von draußen das nächste Kapitel des Duells seiner möglichen Nachfolger ansehen. Während Dortmunds Keeper Gregor Kobel in Portugal keine gute Figur abgegeben hatte, wurde Jonas Omlin (Montpellier) zum Matchwinner für die Schweizer. Fast durchgehend erhielt er von Schweizer Medien die Note 6 – also die Bestnote nach dem eidgenössischen System.

Die Note 5, nach deutschen Maßstäben das Prädikat „gut“, verdiente sich Nico Elvedi. Gladbachs Innenverteidiger beendete eine für ihn persönlich dürftige Saison mit einer starken Leistung. „Ganz andere Körpersprache als gegen Tschechien. Toller Ballgewinn gegen Silva vor dem Handspenalty, wenngleich die Aktion letztlich als Foul gewertet wird. Fast wieder der Alte. Auch dank Elvedi wirkt die Defensive kompakt“, schrieb die „Luzerner Zeitung“. „Mutig, wie sich Elvedi immer wieder nach vorne mit einschaltet. Er ist bissig in den Zweikämpfen – manchmal fast zu bissig“, hieß es bei „bluewin.ch“. Das liest man auch eher selten über Elvedi.

Der 25-Jährige hatte nur in einer Szene Glück, als er im eigenen Strafraum fiel und den Ball in die Hand nahm, statt auf den Pfiff des Schiedsrichters zu warten. Der erfolgte zwar, auf Offensivfoul zu entscheiden, war allerdings fragwürdig. Trotzdem bescheinigte der „Blick“ Elvedi einen „Auftritt ohne Fehl und Tadel“.

Die Aktion kurz vor Schluss trübte auch keineswegs die Schweizer Freude über einen wichtigen Erfolg. Nationalspieler nehmen selten das Wort „Klassenerhalt“ in den Mund, aber so wenig Anklang die Nations League bei vielen Fans auch findet: Es geht neben einem kleinen Titel eben in erster Linie um Auf- und Abstiege zwischen den vier Divisionen. Dank des Sieges über Portugal hat die Schweiz den Klassenerhalt in der A-Liga wieder in der eigenen Hand, liegt mit drei Zählern nur noch einen hinter Tschechien. Und da die Schweiz stets der Ruf umweht, keine Großen schlagen zu können, hat es schon eine Bedeutung, sich in den Pflicht-Testspielen der Nations League mit den Top-Teams messen zu dürfen.