Bekenntnis zu Borussia Elvedi sollte die richtigen Schlüsse aus diesem Sommer ziehen

Es bedarf überhaupt keiner Klarstellung, dass Nico Elvedi seine Situation seit sechs Wochen professionell und würdevoll mitträgt. Der Schweizer ist offen für Veränderung und will seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, deshalb hat Borussia ihn in den Stand-by-Modus versetzt bis zum Ende der Transferperiode. Elvedi trainiert, aber er spielt nicht, steht nicht einmal mehr im Kader. Wer den Verteidiger seit Jahren in Gladbach erlebt, wäre auch verwundert, wenn es – und sei es hinter vorgehaltener Hand – ein schlechtes Wort über ihn zu verlieren gäbe. Nichts davon ist der Fall, zwischen Elvedi, seinem Berater und Borussia ist alles im Reinen.