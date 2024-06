Schweizer nur Bankdrücker Für Gladbach wird Elvedis Null-Minuten-EM immer mehr zum Nachteil

Passiert in den Trainingstagen bis zum EM-Achtelfinale der Schweiz am kommenden Samstag nichts Unvorhergesehenes, wird Nico Elvedi zum vierten Mal bei diesem Turnier auf der Bank Platz nehmen müssen. Denn gerade defensiv präsentierte sich die Schweiz am Sonntagabend beim 1:1 gegen Deutschland stark, sodass Fabian Schär, Manuel Akanji und Ricardo Rodríguez weiter gesetzt sind.