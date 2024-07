Bewegung in England Elvedis enttäuschende EM ist vorbei – bald auch seine Gladbach-Zeit?

Rocco Reitz durfte Nationalmannschafts-Luft schnuppern, aber für den späten Sprung in den Turnierkader wie 2014 bei Christoph Kramer reichte es nicht. Trotzdem hat sich der 22-Jährige in der vergangenen Saison einen gewissen Ruf erarbeitet, einfach alles zu schaffen, „Goldjunge“ wurde er von Kollegen deshalb gerufen. So verwundert es nicht, dass Reitz beim EM-Viertelfinale zwischen der Schweiz und Engländer präsenter war als Nico Elvedi.