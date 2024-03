„Darf uns nicht mehr passieren“ Elvedi gibt den Gladbach-Fans ein Derby-Versprechen

Bei seiner Rückkehr nach abgesessener Gelbsperre war Innenverteidiger Elvedi auch einer derer, die in der Anfangsphase am stärksten beschäftigt wurden. Dafür verantwortlich: die wuselige offensive Dreierreihe der Mainzer, in der Brajan Gruda, Jonathan Burkardt und Jae-Sung Lee viel in unterwegs waren, sich clever in den Räumen bewegten und so immer wieder Überzahlsituationen schafften und für Torgefahr sorgten, ob aus dem Spiel heraus oder nach Ecken und Freistößen. „Wir hatten eine Phase, in der wir gefühlt zehn Standardsituationen hintereinander zugelassen haben“, sagte Elvedi nach dem 1:1.