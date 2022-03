Vorbereitung auf Bochum : Ein Borusse fehlt wegen Corona-Verdacht, ein anderer läuft wieder

Mönchengladbach Noch ohne Cheftrainer Adi Hütter ist Borussia am Dienstag in die kurze Vorbereitung auf das Spiel am Freitag beim VfL Bochum gestartet. Während ein Stammverteidiger wegen eines positiven Corona-Schnelltests nicht mit auf den Platz kam, gab es gute Nachrichten bei zwei Angreifern.

Borussias Trainerteam hat im Vergleich zur Vorwoche personell wieder zugelegt. Frank Geideck, der sich zuletzt wegen einem positiven Corona-Test in Quarantäne befand, kehrte am Dienstagvormittag auf den Trainingsplatz zurück. Für Adi Hütter, der vergangene Woche ebenfalls positiv getestet worden war, reichte die Zeit bis zum Trainingsstart in die neue Woche hingegen nicht – weswegen Christian Peintinger als Ersatz-Chef die Profis zum Beginn der Vorbereitung auf das Spiel beim VfL Bochum am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) begrüßte.

19 Spieler standen ihm für die einzige öffentliche Einheit der Woche zur Verfügung, darunter war auch Alassane Plea, der gegen Hertha BSC mit Muskelbeschwerden hatte ausgewechselt werden müssen. Da der Franzose jedoch bereits die regenerative Einheit am Sonntag hatte mitmachen können, war nicht von schlimmeren Beschwerden auszugehen. Und Plea trainierte auch am Dienstag ohne Probleme mit, sodass einem Einsatz des formstarken Angreifers in Bochum nichts im Wege stehen sollte.

Dagegen kam Nico Elvedi nicht mit auf den Platz, der Innenverteidiger fehlte bei der 90-minütigen Einheit aufgrund eines positiven Ergebnisses beim Corona-Schnelltest. Das Ergebnis vom PCR-Test liegt laut Verein jedoch noch nicht vor. Damit droht Elvedi jedoch für die Partie in Bochum auszufallen. Grundsätzlich hat sich die Personallage in Borussias Defensive aber zuletzt entspannt, da Ramy Bensebaini in Bochum nach seiner Gelbsperre wieder einsatzfähig ist und schon beim Hertha-Spiel Marvin Friedrich, Stefan Lainer und Tony Jantschke in den Kader zurückgekehrt waren.

Letzterer machte am Dienstag allerdings nur die ersten Übungen mit, ehe er nach einigen individuellen Läufen wieder in die Kabine ging. Joe Scally und Christoph Kramer verzichteten derweil auf das Abschlussspiel. Kramer erhielt bei seinem Auslaufen allerdings noch Gesellschaft: Jonas Hofmann war mittlerweile für eine erste lockere Laufeinheit auf den Platz gekommen.