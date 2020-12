Borussia in der Champions League : Elvedi ist beim Finale in Madrid dabei

Nico Elvedi könnte gegen Real wie im Hinspiel dabei sein, Ramy Bensebaini wird weiter fehlen. Foto: AP/Martin Meissner

Zwei Spiele fehlte Nico Elvedi, nun könnte er am Mittwoch in der Champions League wieder zum Einsatz kommen. Gegen Real Madrid fehlen dagegen weiterhin zwei andere Abwehrspieler.

Von Denis Zakaria gab es erst einmal eine herzliche Umarmung für Nico Elvedi. Die beiden Schweizer kamen zusammen auf den Trainingsplatz bei der Abschlusseinheit, bevor die Borussen am Dienstag die Reise nach Madrid antraten. Elvedi hatte zuletzt wegen einer Muskelverletzung gefehlt, erst in der Champions League beim 2:3 gegen Inter Mailand und in der Bundesliga beim 2:2 beim SC Freiburg.

Und nun war er wieder auf dem Rasen, zunächst um zu testen, ob er so weit ist, Borussia beim Finale um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League zu helfen. Elvedi stieg später, das zeigte ein Instagram-Foto, mit in den Bus ein, der die Borussen mittags zum Flieger nach Düsseldorf brachte. Er ist in Madrid dabei. Ramy Bensebaini und Tony Jantschke, der gegen Inter Elvedi vertreten, sich dann aber selbst verletzt hatte, fehlen indes. Beide Herren machen die Reise in die spanische Hauptstadt nicht mit.

Kann Elvedi wieder spielen, wäre mit ihm und Ginter Marco Roses 1a-Innenverteidigung wieder versammelt. Dass der Trainer diese Lösung bevorzugt, so es irgend möglich ist, darf man voraussetzen. Denn in den vier Champions-League-Spielen vor dem Inter-Heimspiel, von denen keines verloren ging, waren Ginter und der Elvedi dabei und sorgten für Sicherheit in der Abwehr.

Sollte Elvedi nicht mitwirken können, könnte der Mann, der ihn so freundlich willkommen hieß beim Trainingscomeback an Listenplatz eins der Stellvertreter stehen: Denis Zakaria. Er kam gegen Inter auch für Jantschke ins Spiel, als dieser zur Halbzeit raus musste. Dass er mit Romelu Lukaku seine liebe Mühe und Not hatte, hat er sicherlich nicht exklusiv. „Es ist nicht meine liebste Position, aber wenn ich dem Team helfen kann, spiele ich sie“, sagte Zakaria jüngst.

In Freiburg musste Zakaria das nicht tun, Rose zog Christopüh Kramer zurück in die Viererkette, Zakaria spielte neben Florian Neuhaus vor der Abwehr. Auch das könnte für Madrid eine Variante sein, je nachdem wie Rose die Akzente auch auf der Sechs setzen will. Zakaria denkt da offensiver als Kramer, der im Verbund mit Neuhaus extrem gut unterwegs war, als Zakaria fehlte.

„Es ist eine gewisse Anspannung da, weil wir natürlich weiterkommen wollen. Wir wissen um die Schwere die Aufgabe. Natürlich auch ist auch Vorfreude da, weil wir das bis hierhin in der Gruppe sehr gut und sehr ordentlich gemacht haben und jetzt auch tatsächlich die Chance haben, in die nächste Runde zu kommen“, beschrieb Rose den Gemütszustand vor dem Gruppenfinale.