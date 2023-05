Einigkeit mit Toni Kroos Was Trikot-Experten zum Gladbacher Kragen-Design sagen

Borussia hat einen Kragen in der neuen Saison, indes hoffentlich nicht erneut gefühlsmäßig wie in der aktuellen Spielzeit, sondern nur am künftigen Heimtrikot, das am Samstag offiziell vorgestellt und im letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky) erstmals getragen wird – einen Kragen im Stil eines Polohemds. Weiß ist das Trikot, die Farben Schwarz, Weiß und Grün finden sich in eben diesem Kragen, am Einsatz am V-Ausschnitt und am Ärmelbund. Die Rückennummer sind schattiert und der Schriftzug „Mönchengladbach“ steht über der Rückennummer.