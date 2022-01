Zwei Eckballtore in zwei Spielen : Borussia ist bei den Standards langsam wieder auf Kurs

Mönchengladbach In den ersten 14 Ligaspielen gelangen Borussia nur zwei Toren nach ruhenden Bällen, seitdem war sie in vier Spielen viermal auf diese Weise erfolgreich. Eine richtige Erklärung fällt auch Trainer Adi Hütter schwer. Er benennt jedoch den alles entscheidenden Aspekt bei Standards.

Jonas Hofmann hat in der Hinrunde mehr Tore für Borussia erzielt als zuvor jemals in einer kompletten Saison. Doch zu den sieben Treffern gesellte sich keine einzige Vorlage – was auch damit zusammenhing, dass die Ecken des Nationalspielers nicht so erfolgreich in die Mitte flogen und verwertet wurden wie noch im Vorjahr. 2020/21 traf Borussia nach 175 Ecken insgesamt achtmal, eine sehr gute Quote. 2021/22 führte erst die 82. Ecke zum Erfolg.