Borussias Weltmeister : Christoph Kramer mit wohlwollenden Worten in Richtung Joachim Löw

Mönchengladbach Joachim Löw geht bei der Europameisterschaft in sein letztes Turnier als Bundestrainer. Sein ehemaliger Schützling Christoph Kramer, mit dem er 2014 Weltmeister geworden ist, hat nun verraten, warum er Löw ganz besonders die Daumen drückt.

Die intensive Zusammenarbeit zwischen Bundestrainer Joachim Löw und Gladbachs Mittelfeldspieler Christoph Kramer dauerte nur einen Sommer an – doch für beide Seiten war der Weltmeistertitel 2014, den die deutsche Nationalmannschaft in Brasilien geholt hat, der größte Erfolg ihrer Karriere.

Eine WM zu gewinnen, das schweißt zusammen, so viel ist sicher. Mit der überraschenden Berufung ins WM-Aufgebot bescherte Löw dem damals 23-jährigen Kramer die aufregendste Zeit seines Sportlerlebens und beorderte ihn auch prompt im Finale gegen Argentinien (1:0) in die Startelf, nachdem der gesetzte Sami Khedira kurzfristig passen musste. Kein Wunder, dass Kramer, der 2016 sein zwölftes und letztes Länderspiel absolviert hat, bis heute eine besondere Bindung zu Löw hat, dessen Zeit als Bundestrainer nach der bevorstehenden Europameisterschaft allerdings vorbei sein wird.

„Dann geht eine Ära zu Ende, über deren Bewertung seit der WM 2018 viel gestritten wird“, sagt Kramer in seiner Kolumne für das Fußballmagazin „11Freunde“. „Es mag inzwischen viele Leute geben, die ihn nach den vielen Jahren an der Seitenlinie nicht mehr sehen können“, so Kramer. Damit dürfte er die allgemeine Grundstimmung rund um die Nationalmannschaft in der jüngeren Vergangenheit treffend beschrieben haben.