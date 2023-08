Vorfall bei Borussias Spiel in Augsburg Polizist suspendiert - Grund für Schuss weiter unklar

Augsburg/Mönchengladbach · Die Polizei in Bayern hat nach dem Schuss aus einer Dienstwaffe am Stadion in Augsburg erste Konsequenzen gezogen und den Verursacher suspendiert. Dazu werden weitere Details genannt - warum es zu dem Vorfall gekommen ist, bleibt weiter schleierhaft.

25.08.2023, 09:56 Uhr

Über dem B der Borussia-Raute ist das Einschussloch deutlich zu erkennen. Der Bus des FPMG Supporters Club war zu dem Zeitpunkt leer. Foto: Fanhilfe MG

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia