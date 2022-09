„Es wird kein Schnellschuss“ : Polanski spricht über Geidecks Abgang und die Suche nach dem neuen Co-Trainer

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 12 Bilder Borussias U23-Trainer seit 2000

Mönchengladbach Frank Geideck hat die Borussia verlassen und ist mit Marco Rose zu RB Leipzig gegangen – womit die Gladbacher U23 einen neuen Co-Trainer braucht. Welche Eigenschaften Eugen Polanskis künftiger Assistent mitbringen sollte und warum die Suche noch etwas dauern kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Dass ein Trainerwechsel bei einem Champions-League-Teilnehmer Auswirkungen auf eine Regionalliga-Mannschaft hat, kommt nicht häufig vor. Genau das ist jetzt aber der Fall: Frank Geideck, zuletzt Co-Trainer der U23 Borussias assistiert nun Marco Rose an der Seitenlinie bei RB Leipzig. Klar ist: Geideck ist nicht irgendein Co-Trainer. Der 55-Jährige kam 2009 von Arminia Bielefeld zur Borussia und hatte als Co-Trainer der Profimannschaft seinen Anteil am Wiedererstarken des Bundesligisten. Insgesamt sechs verschiedene Cheftrainer erlebte Geideck – Daniel Farke brachte im Sommer seinen eigenen Trainerstab mit, Geideck rückte in die U23.

So assistierte er in Borussias Reserve bis zuletzt Eugen Polanski, der Geideck an seiner Seite zu schätzen wusste. „Frank hat unglaubliche Qualitäten, entsprechend hat er sowohl die Spieler als auch das Trainerteam in der U23 sehr bereichert. Er hat einen etwas anderen Blick auf den Fußball und hat das perfektioniert“, sagt Polanski, den der Abgang des Champions-League-erfahrenen Assistenten nicht zwingend wundert: „Mir war relativ schnell klar, dass die Qualität, die der Frank einbringt – und die hat er uneingeschränkt auch bei der U23 eingebracht – einfach zu hoch für eine Regionalligamannschaft ist. Frank hat einen guten Namen, ist ein Top-Mensch und hat eine tolle Arbeit abgeliefert – entsprechend war mir klar, dass er nicht auf lange Sicht in der Regionalliga bleiben wird.“

Geidecks Qualitäten liegen vor allem in der Analyse. Diese Stärken soll ein möglicher Nachfolger im besten Fall auch mitbringen. Wegen der Kurzfristigkeit des Abgangs steht indes noch kein Ersatz fest, der das Trainer-Duo um Polanski und Co-Trainer Tobias Trulsen ergänzt. Polanski hat mit Nachwuchschef Mirko Sandmöller dahingehend erste Gedanken ausgetauscht, konkret wurde es aber noch nicht.

Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 31 Bilder Borussias Eigengewächse aus dem Fohlenstall

„Franks Qualitäten sind nicht eins zu eins zu ersetzen. Wir wollen aber eine Konstellation finden, die ähnlich aussehen könnte. Der Nachfolger sollte eine andere Sichtweise haben als ich oder Tobi. Auf der einen Seite sollte es Arbeitsteilung sein, auf der anderen Seite aber auch ein Gedankenaustausch auf fußballerischer Ebene“, sagt Polanski zum Profil eines möglichen Nachfolgers. Das erste Saisonspiel ohne Geideck ist mit dem 2:2 gegen die SG Wattenscheid bereits absolviert – und es werden wohl noch einige dazukommen.