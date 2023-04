Fan-Frust nachvollziehbar Selbst im Derby bietet Borussia viel Angriffsfläche

Es dauerte am Sonntag nur rund 100 Sekunden, bis Borussia Mönchengladbach einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Ko Itakura leitete mit einem eklatanten Fehlpass in der gegnerischen Hälfte einen Kölner Konter ein, Manu Koné rutschte wenige Sekunden später im eigenen Strafraum aus (was durch den seifigen Platz mitunter noch zu entschuldigen ist), Christoph Kramer spielte den Ball auf der linken Seite direkt in die Füße des Gegners statt ins Aus und Joe Scally verlor den gerade gewonnenen Ball an Linton Maina, der mit Körpereinsatz und Entschlossenheit einen Einwurf für sein Team herausholte.