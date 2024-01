Heikle Ausgangslage Nicolas beschert Borussia ein Torwart-Problem der anderen Art

Für Moritz Nicolas war es ein gebrauchter Abend: Gegen den FC Augsburg hielt Gladbachs Torwart alles, was zu halten war – und ging am Ende trotzdem als Verlierer vom Platz. Mit seiner Parade beim Schlenzer von Iago hatte Nicolas in der Schlussphase die endgültige Entscheidung verhindert, in der Anfangsphase war es seine Flugeinlage nach dem Kopfball von Ruben Vargas, die dafür sorgte, dass Borussia nicht früh einem Rückstand hinterherlaufen musste.