Durchstarter in der 2. Bundesliga Borussia an Magdeburgs Torjäger Moritz Kwarteng interessiert

„Ich habe hier in Magdeburg wieder die Liebe und den Spaß zum Fußball gefunden. Daher ist Magdeburg auf jeden Fall eine wichtige Station in meiner Karriere“, sagte Kwarteng in dieser Woche in einem Klub-Interview. Bei der Frage nach seiner Lieblingsposition antwortete er: „Hängende Spitze, weil ich da in Tornähe bin, aber nicht als Stoßstürmer. Auf der Position hätte ich ein anderes Element neben oder vor mir, ich glaube, da bin ich am effektivsten.“ Und genau dort hält Gladbach Ausschau nach Verstärkung – der Name Kwarteng könnte in den kommenden Wochen also noch häufiger fallen.