In der Nacht zum Samstag Polizei nimmt 200 Personen nach Krawallen vor Derby in Gewahrsam

Update | Mönchengladbach · Am Vorabend des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln hat es einen großen Polizei-Einsatz am Gladbacher Stadion gegeben. Kölner Ultras versuchten, eine vorbereitete Choreo der Gladbacher zu zerstören. Drei Polizisten wurden verletzt. Was darüber hinaus bisher bekannt ist.

09.03.2024 , 10:39 Uhr

Link zur Paywall Der Zuschauer-Schnitt im Borussia-Park 22 Bilder Foto: dpa/Federico Gambarini