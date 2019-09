Fechten : Gold für Jennifer Tuttla und viermal Bronze für den RTV

Mönchengladbach Der Rheydter TV war beim Lajos-Csire-Turnier in Krefeld erfolgreich.

Jennifer Tuttla (Jahrgang 2005) von den Degenfechtern des Rheydter TV hat beim Lajos-Csire-Turnier in Krefeld im Damendegen in der Klasse U17 die Goldmedaille gewonnen. Zuvor hatte sie in Friedrichshafen Rang 29 belegt. Tuttla gehört zu den Besten in der Deutschen Rangliste ihrer Alterklasse. In Krefeld holten Livia Peters, Illias Karlej, Jonathan Tillmann (alle U11) und Caroline Marzodko (Sernioren) Bronze für den RTV. Zwölf Fechter vom RTV warem am Start.