Hockey-EM und Borussia-Heimspiel So soll ein Verkehrs-Chaos in Mönchengladbach verhindert werden

„Wir haben bei der DFL erfolgreich beantragt, dass wir am zweiten Spieltag das Abendspiel haben, um die ganze Situation zeitlich zu entzerren. Trotzdem wird die Verkehrslage am Samstagabend sehr angespannt sein“, sagt Nießen. Im selben Zug hatte der Klub darum gebeten, auswärts in die Saison starten zu dürfen, gemeinhin ist den Bundesligisten ein Auftakt zu Hause lieber – weil er gleichbedeutend ist mit einem Heimspiel am letzten Spieltag.