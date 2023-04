Randgeschichten der JHV 75 Jahre Borussia, John F. Kennedy und ein bisschen Eberl

Wie steht es um die Finanzen und was sagt der Sportdirektor über mögliche Zugänge? Das sind Fragen, die jeden Fan brennend interessieren, wenn er sich aufmacht zur Mitgliederversammlung bei Borussia Mönchengladbach. Doch die Veranstaltung hatte mehr zu bieten, vor allem die Aussprache mit den Mitgliedern am Ende. Wir haben am Montagabend einige Randgeschichten notiert.