Borussias intensive JHV Das Ende der Mitgliederversammlung sollte nur der Anfang sein

Am Ende ist fast alles so gekommen, wie zu erwarten war, und doch ist einiges anders nach Borussias intensivster und längster Mitgliederversammlung seit mindestens 2011. Im Grunde hatte sie bereits vor gut einem Monat begonnen, kurz nach der offiziellen Einladung des Vereins und dem Bekanntwerden der drei neuen Kandidaten für den Aufsichtsrat. Die Ultras von „Sottocultura“ bezeichneten das Auswahlverfahren des Ehrenrates in einem Schreiben an die Fanklubs als „absolut intransparent“ und forderten, dass die Mitgliederversammlung diesmal „keine Abnick-Veranstaltung“ werden möge.