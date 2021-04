Frank Geideck ist seit dem 1. Juli 2009 Co-Trainer bei Borussia. Nur Karl-Heinz-Drygalsky, der von 1972 bis 1992 Assistenz-Trainer in Gladbach war (7305 Tage), war länger als der gebürtige Bielefelder im Amt. Platz drei in der Rangliste geht an Manfred Stefes, der in zwei Amtszeiten auf insgesamt 4019 Tage als Co-Trainer kam. Sportdirektor Max Eberl bezeichnete Geideck als „eine Konstante, über die wir sehr glücklich sind“. Wir geben einen Überblick, unter welchen Cheftrainern Geideck arbeitete.