Co-Trainer bei der U19 : Mike Hanke ist wieder Borusse

Mike Hanke kehrt als U19-Co-Trainer zurück zu Borussia. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Der Fan-Liebling Mike Hanke, einer der Relegations-Helden von 2011, kehrt zurück als Co-Trainer der U19. Jörg Schwanke rückt in die U23 auf.

Mike Hanke weiß, wie man Aufbauhilfe in Mönchengladbach leistet. Als er im Januar 2011 von Hannover 96 geholt wurde, sollte er ein Abstiegsverhinderer werden. „Ein Mike Hanke steigt nicht ab“, sagte der Stürmer mit unerschütterlichem Selbstvertrauen und behielt Recht: Borussia rettete sich in der Relegation, das emotionale Erlebnis war der Startschuss in die neue Zeitrechnung. Und der Positivist Hanke trug wesentlich dazu bei. In 95 Spielen machte er 15 Tore für Gladbach, ein Dutzend bereitete er vor.

Nun kehrt Hanke zurück zu Borussia, die er 2013 verließ, erneut um Aufbauarbeit zu machen: im Nachwuchsbereich des Klubs. Hanke, inzwischen 37, wird Co-Trainer der U19 und unterstützt somit künftig Cheftrainer Sascha Eickel. Jörg Schwanke, der bisherige Assistent, wechselt rauf zur U23 und bildet dort nun mit Daniel Felgenhauer das Assistenten-Duo hinter Trainer Heiko Vogel.

Hanke, der auch Mitglied der Weisweiler Elf, Borussias Tradtionsmannschaft ist, hatte seine Rückkehr im Mai im Interview mit unserer Redaktion bereits angedeutet. „Ich bin dankbar, ein Teil dieser Geschichte zu sein. In dieser Zeit ist ein Gefühl entstanden, das mich für immer an Borussia bindet. Ich bin immer noch traurig, dass ich nur zwei Jahre in Gladbach war“, sagte Hanke, über seine Zeit bei Borussia. „Aber vielleicht kehre ich bald zurück. Ich bin mit Borussia in Gesprächen wegen eines Trainerjobs im Nachwuchsbereich. Ich glaube schon, dass es passen würde. Der Klub weiß, dass ich ihm nach wie vor sehr verbunden bin“, sagte Hanke.

Jetzt ist der Co-Trainer-Vertrag unterschrieben. Und Hanke ist froh darüber. „Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein und dankbar, dass ich die Chance bekomme, unter Sascha Eickel als U19-Co-Trainer zu fungieren. Mir ist aber auch bewusst, dass ich noch viel lernen muss. Ein guter Fußballer ist nicht gleich ein guter Trainer“, wird Hanke auf Borussias Homepage zitiert.

Er hat schon als A-Jugendtrainer beim Niederrheinligisten TuS Reuschenberg Erfahrung gesammelt. „Ich weiß, wie die Jungs in diesem Alter ticken. In Reuschenberg haben wir bereits auf einem guten Niveau gespielt, hier bei den Fohlen erwartet mich aber natürlich etwas anderes“, sagte Hanke.

Hanke bringt die Erfahrung von fast 400 Profispielen mit, war Nationalspieler und spielte auch ein China. Diesen Fundus will er an Borussias Jung-Spieler weitergeben. Wichtige Eindrücke, was die Arbeit des Trainers angeht, hat er unter anderem in der Zeit bei Lucien Favre in Gladbach eingesammelt. „Ich habe viel gelernt von ihm, habe mir viel aufgeschrieben. Aber es gibt viele Trainer, die gute Ansätze für mich haben, ich will aber keine Trainer kopieren, sondern meinen Weg gehen. Aber erst mal will ich im Jugendbereich lernen“, sagte er im Kostenpflichtiger Inhalt Interview im Mai mit unserer Redaktion.

„Wir wollen Mike die Chance auf eine zweite Karriere bieten. Ich glaube, dass das der richtige Schritt für ihn ist. Ich bin mir sicher, dass Mike und die Mannschaft voneinander profitieren können“, sagte Borussia Nachwuchsdirektor Roland Virkus.